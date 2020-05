Pierwszeństwo zakupu akcji to najważniejsza korzyść dla tych, którzy przejdą selekcję i wejdą do tworzonych klubów inwestorów

W kwietniu inwestorzy należący do Klubu 149, działającego od niedawna przy Grupie INC, objęli w tzw. cichej rundzie akcje o wartości ponad 1 mln zł w kampanii spółki Detalion Games. Gdy zbiórka udziałowa ruszyła w trybie publicznym na platformie Crowdconnect, to pozostałe akcje o wartości 355 tys. zł chętni objęli w 30 minut.