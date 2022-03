Krajobraz po miesiącu wojny

Mija miesiąc od kiedy Rosja rozpoczęła zbrojną inwazję na Ukrainę, dokonując zbrodni, z którą polski rynki kapitałowy nie miał do czynienia w całej swojej historii. Zmienność notowań wszystkich klas aktywów skoczyła w tym czasie do poziomów niewidzianych od dawna. To wydarzenie ma wiele implikacji krótkoterminowych, natomiast najprawdopodobniej będzie również oddziaływać na kilka ważnych trendów długoterminowych.

W krótszym terminie mieliśmy do czynienia z silną przeceną na rynkach akcji, obligacji oraz spadkiem kursu złotego. Akcje i krajowa waluta zareagowały od razu, obligacje z pewnym opóźnieniem. Skala wyprzedaży na rynku akcji była umiarkowana, biorąc pod uwagę z jak bezprecedensowym wydarzeniem mieliśmy do czynienia. Indeks WIG spadł od początku roku o około 8 proc. Warto podkreślić, że obecny spadek rynku akcji jest mniejszy niż spadki, które widzieliśmy w 2014 r. Wiele spółek wyciągnęło jednak wnioski z tamtego okresu i starało się w ostatnich latach ograniczać udział rynku rosyjskiego w przychodach, co w pewnym stopniu zaprocentowało obecnie. Wyceny krajowych akcji spadły do poziomów wskaźnika cena/zysk rzędu 10-11, co jest poziomem historycznie niskim i atrakcyjnym. Z drugiej strony szok wynikający z wojny pojawił się w momencie, kiedy polska gospodarka rosła w solidnym tempie, a dane o produkcji przemysłowej i budowlanej były lepsze od oczekiwań. Obecnie można spodziewać się słabszego wzrostu globalnie, spadku skłonności polskich firm do inwestowania i wyższej inflacji, która może osłabić siłę nabywczą krajowych konsumentów, a to z kolei może mieć przełożenie na zyski spółek w kolejnych miesiącach