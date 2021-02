Miedź drożeje trzecią sesję z rzędu we wtorek rano na rynkach azjatyckich, donosi Reuters.

Cena miedzi rośnie w związku z oczekiwaniem na ożywienie globalnej gospodarki, a także doniesieniami o ograniczonej podaży metalu. Wzrost ceny miedzi wspiera także osłabienie dolara amerykańskiego.

Notowania miedzi na LME od początku roku

Miedź z benchmarkowego kontraktu LME drożała we wtorek rano w Azji nawet o 0,5 proc. do 8437 USD za tonę. To jej najwyższy kurs od maja 2012 roku. Od tegorocznego dołka z 2 lutego cena miedzi wzrosła już o ponad 9 proc.