Kwieciński: Polska jest największym placem budowy w Europie

Będziemy budowali znacznie więcej mieszkań niż do tej pory, temu służy realizowany przez rząd program Mieszkanie plus, powiedział PAP minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jak dodał, Polska jest już w tej chwili największym placem budowy w Europie.

Zobacz więcej Jerzy Kwieciński Marek Wiśniewski

"Polska jest w tej chwili największy placem budowy w Europie" - powiedział minister. "Budujemy nowe autostrady, nowe drogi ekspresowe, część z nich modernizujemy. Modernizujemy bardzo intensywnie linie kolejowe, ale do tych inwestycji dochodzą nam w tej chwili znaczące inwestycje w budownictwo mieszkaniowe" - podał Kwieciński.



"Chcemy wypełnić lukę na rynku, jaką jest brak mieszkań dla osób mniej zamożnych. To dotyczy około 40 proc. naszego społeczeństwa" - podał minister. "Z drugiej strony wiemy, że liczba mieszkań przypadających na tysiąc mieszkańców w Polsce jest znacząco niższa, aniżeli średnia europejska. Brakuje nam według różnie stawianych wymogów między milionem, a trzema milionami mieszkań w naszym kraju. I to chcemy w ciągu najbliższych 10 lat zlikwidować" - powiedział minister.



"A to oznacza, że będziemy budowali znacznie więcej mieszkań i temu służy realizowany przez rząd program Mieszkanie plus" - zaznaczył minister. "Żeby temu działaniu podołać, musimy budować szybciej, efektywniej, ale wykorzystując nowe technologie. Takie technologie, które są w tej chwili, w tym przypadku bardzo skutecznie i powszechnie stosowane na świecie, to są technologia budownictwa przemysłowego, technologie prefabrykacji" - podał Kwieciński.



"Mamy polskie firmy, które stosują takie technologie, ale dotychczas one głównie je wykorzystywały do eksportu, czyli budując tego typu domy jednorodzinne, wielorodzinne, ale za granicą, a nie w Polsce, na przykład w krajach skandynawskich" - powiedział minister.



"Dla nas jakość, efektywność ma tutaj niewątpliwie bardzo duże znaczenie, ale też niebagatelny jest fakt, że te technologie wymagają znacznie mniejszych nakładów w pracy. Już tej chwili mamy braki na rynku budowlanym wśród zasobów pracy, więc technologie, które również pozwolą nam zaoszczędzić pracę są dla nas szalenie ważne" - podsumował Kwieciński.