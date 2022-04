Lubawa złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na dostawę zestawu minersko-rozpoznawczego.

Zamawiającym jest Druga Regionalna Baza Logistyczna, a wartość oferty to 8,55 mln zł netto w odniesieniu do części gwarantowanej oraz 5,7 mln zł w odniesieniu do części opcjonalnej.

Termin realizacji umowy to pięć miesięcy od daty podpisania umowy, nie później niż do 30 października 2022 r. Termin na uruchomienie części opcjonalnej przez zamawiającego to natomiast 30 czerwca 2022 r. “Umowa zostanie podpisana w terminie zgodnym z ustawą o zamówieniach publicznych” - podała Lubawa.