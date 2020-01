MC: e-recepty można przechowywać w aplikacji mObywatel

E-recepty wystawiane przez lekarzy można przechowywać w telefonie, w bezpłatnej aplikacji mObywatel - poinformował resort cyfryzacji w środowym komunikacie. W środę wszedł w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Jak podało ministerstwo cyfryzacji, e-recepta w aplikacji mObywatel jest dostępna w telefonach z systemem operacyjnym Android 6.0 wzwyż, a pod koniec tego miesiąca będzie dostępna także dla właścicieli smartfonów z systemem iOS. Aby z niej korzystać, należy założyć profil zaufany oraz zainstalować aplikację mObywatel. Aplikację tę można znaleźć w zależności od rodzaju używanego telefonu - w sklepach Google Play lub App Store. Według MC, jest ona "bezpłatna, oficjalna i bezpieczna".



"mObywatel to w ostatnich dniach jedna z najczęściej instalowanych przez Polaków aplikacji. Korzysta z niej już niemal milion osób. Stale ją ulepszamy, dodajemy nowe funkcjonalności. E-recepta jest jedną z nich" – poinformował cytowanty w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.



Aby korzystać z tej możliwości, trzeba założyć tzw. profil zaufany (PZ). Można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej. Jeśli ma się konto w bankach: PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Alior Bank, Millennium Bank, T-Mobile Usługi Bankowe lub na platformie Envelo można założyć profil zaufany przez internet.



Druga możliwość to odwiedziny na stronie www.pz.gov.pl i założenie profilu online. Wówczas trzeba go potwierdzić w ciągu 14 dni w jednym z 1500 Punktów Potwierdzających.



Profil zaufany pozwala logować się także do Internetowego Konta Pacjenta (IKP). IKP to aplikacja Ministerstwa Zdrowia, która umożliwia dostęp do dokumentacji medycznej (np. e-recept i e-skierowań, a wkrótce także wyników badań czy wypisów ze szpitala), informacji o wysokości refundacji (kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń wykorzystanych w ramach NFZ — na przykład przebytego zabiegu lub badania), informacji o zaleconej dawce leków, informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ, takich jak wizyta u lekarza specjalisty czy planowany termin rehabilitacji.