MC: porozumienia ws. cyberbezpieczeństwa z Cisco, Ericssonem i Nokią

Porozumienia o przystąpieniu do realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie podpisali we wtorek w Katowicach przedstawiciele firm Cisco, Ericsson oraz Nokia. Na początku października br. do programu przystąpił też Samsung.

Podpisanie porozumień było jednym z wydarzeń towarzyszących pierwszego dnia 5. Europejskiego Forum Cyberbezeczeństwa Cybersec w Katowicach. Jak mówił podczas uroczystości minister cyfryzacji Marek Zagórski, głównym założeniem jest wspólne wykorzystywanie wiedzy firm i instytucji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.



Obszary Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie to: przekazywanie informacji o incydentach i zidentyfikowanych cyberzagrożeniach, edukacja w zakresie bezpiecznej konfiguracji i eksploatacji urządzeń oraz usług, szkolenia administracji w zakresie zwiększenia świadomości cyberbezpieczeństwa, wymiana wiedzy nt. najnowszych narzędzi i rozwiązań przeznaczonych do podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa, a także prowadzenie testów zabezpieczeń oraz przygotowanie do badań i certyfikacji cyberbezpieczeństwa.



Podpisujący z ramienia MC porozumienia z firmami wiceszef tego resortu i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Karol Okoński nawiązał do czekającej w tym czasie na podpis prezesa Rady Ministrów Strategii na rzecz Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024. Jak zaznaczył, jednym z jej celów jest budowanie wiedzy i kompetencji w obszarze administracji.



"Takim sposobem ku temu jest m.in. nasz Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie. Dzięki aktywności największych podmiotów w tym zakresie w kraju możemy wykorzystać ich wiedzę do tego, aby nasi specjaliści i użytkownicy wiedzieli, w jaki najlepszy sposób wykorzystywać ich urządzenia, w jaki sposób powinny być one skonfigurowane i wykorzystywane, aby przeciwdziałać potencjalnym wyciekom danych czy problemów z bezpieczeństwem" - mówił Okoński.



Jak zaznaczył, udział takich firm w rynku globalnym powoduje, że są one ważnym graczem także z perspektywy infrastruktury w Polsce.



Wskazał, że współpraca z takimi partnerami jest także pożądania m.in. w kontekście budowania polskiego schematu certyfikacji. Jak zaznaczył, niewykluczone, że produkty firm, z którymi we wtorek MC zawarło porozumienia, będą wykorzystywane w pilotażu tego przedsięwzięcia.



Okoński zasygnalizował też wolę MC, aby zawarte porozumienia stały się dla globalnych graczy impulsem do jeszcze większego angażowania się w obszarze badań i rozwoju.



"Nie jest to jeszcze lista zamknięta, jeśli chodzi o firmy. Mieliśmy okazję podpisać porozumienie z Samsungiem; dzisiaj trzy kolejne ważne globalne firmy: Cisco, Ericsson i Nokia. Zachęcamy i zapraszamy kolejne firmy; im więcej będziemy mieli dostępnych informacji i wiedzy, tym lepiej będziemy w stanie zabezpieczyć nasze państwo przed potencjalnymi zagrożeniami" - podkreślił wiceminister cyfryzacji.