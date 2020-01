Ruszył drugi nabór o dofinansowanie w ramach programu "Mój prąd". Oprócz składania papierowych dokumentowych w urzędzie, wniosek można złożyć przez internet - podało Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie.

Resort podał, że właśnie ruszył drugi nabór programu "Mój prąd". MC przypomniało, że wniosek o dofinansowanie najłatwiej jest złożyć przez internet.



"Aby online złożyć wniosek o dofinansowanie potrzebujemy jedynie profilu zaufanego lub e-dowodu. Załatwienie tej sprawy zajmuje tylko kilka minut. Zainteresowanie naszą e-usługą pokazuje, że wiele osób na nią czekało. powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dodał, że w pierwszym naborze skorzystało z tej możliwości kilka tysięcy osób.



"+Mój prąd+ to prawdopodobnie największy w Europie program dedykowany finansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych. To miliard złotych na rozwój przydomowych źródeł energii odnawialnej, np. niewielkiej elektrowni słonecznej - poinformowało ministerstwo.



Oferowane dofinansowanie w formie dotacji pokrywa do 50 proc. kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Drugi nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 18 grudnia 2020 r. Zasady programu nie zmieniają się - czytamy w komunikacie.



Ministerstwo przekazało, że aby złożyć wniosek online, należy załączyć elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów: kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie, zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano, oraz oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).



Kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją "Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd" - podano w komunikacie. Ministerstwo przypomina, że należy pamiętać też o loginie i haśle do profilu zaufanego.



"Z profilu zaufanego korzysta już niemal 5 milionów Polaków. Jego wciąż rosnąca popularność jest najlepszym dowodem na to, że warto go mieć" – mówi minister Marek Zagórski.



Ministerstwo oświadczyło, że pierwszy krok to wizyta na portalu GOV.PL. Kolejne kroki to - wedle MC - logowanie do panelu Mój GOV i wybór e-usługi "Skorzystaj z programu Mój prąd". Dalsze kroki to: kliknięcie przycisku "Złóż wniosek o dofinansowanie" oraz zalogowanie się profilem zaufanym lub e-dowodem. Kolejny etap to wypełnienie wniosku wraz z uzupełnieniem danych kontaktowych wraz z adresem email, oraz dołączenie wymaganych załączników."Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie - profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem, wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami, a potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP na panelu Mój GOV i na podany we wniosku adres e-mail" - czytamy w komunikacie.



Ministerstwo zwróciło uwagę, że po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować, ani podmieniać w nim załączników.



Dotyczas w programie "Mój prąd" 132 miliony złotych dofinansowania dla ponad 27 tysięcy instalacji.