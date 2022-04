Mercedes chce mniejszyć emisję CO2 o połowę do 2030 r.

Mercedes-Benz poinformował, ze do 2030 roku zamierza zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery o połowę. Producent aut klasy premium chce stać się całkowicie zeroemisyjny do 2039 roku, pisze Reuters.

Niemiecki producent będzie zabiegać o to, aby do 2030 roku 70 proc. jego zapotrzebowania na energię pochodziło ze źródeł odnawialnych. Aktualnie wskaźnik ten sięga 45-50 proc.