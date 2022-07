MFW obniża prognozę globalnego PKB

Najnowsza projekcja, zakłada że globalny PKB w 2022 r. wzrośnie o 3,2 proc. Wcześniejsza, kwietniowa prognoza mówiła o wartości rzędu 3,6 proc., zaś styczniowa o wyniku na poziomie 4,4 proc.

Z kolei w 2023 r. PKB ma spowolnić swój wzrost do 2,9 proc. Wszystko przez zaostrzanie polityki monetarnej przez banki centralne, przy czym wyższe stawki procentowe „ukąszą” gospodarki w przyszłym roku.

Perspektywy znacznie się pogorszyły od kwietnia. Świat może wkrótce balansować na krawędzi globalnej recesji, zaledwie dwa lata po ostatnim kryzysie – stwierdził Pierre-Olivier Gourinchas, główny ekonomista MFW.

Spośród czołowych gospodarek MFW najmocniej obniżył swoje oczekiwania względem amerykańskiej. Prognoza zredukowana została o 1,3 pkt procentowego do 2,3 proc. W przypadku Chin redukcja wyniosła 1,1 pp do 3,3 proc., zaś dla strefy euro 0,2 pp do 2,6 proc.