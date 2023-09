Ministerstwo Sprawiedliwości bierze po lupę doradców restrukturyzacyjnych

Resort ogłosił przetarg w celu podpisania umowy ramowej na kontrolę wydatków w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło właśnie przetarg na świadczenie polegających na kontroli prawidłowości dokonywania rozliczeń wydatków poniesionych przez doradców restrukturyzacyjnych. Usługi audytowe, które na rzecz resortu ma świadczyć wybrany podmiot, mają polegać na kontroli prawidłowości dokonywania rozliczeń wydatków poniesionych w procesie prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Audyt ma odpowiedzieć na pytanie czy nie dochodzi do naruszeń prawa, a w szczególności, czy dokumentacja wytworzona przez doradcę restrukturyzacyjnego jest odzwierciedleniem zdarzeń zaistniałych w toku postępowania oraz czy wszystkie podejmowane przez doradcę restrukturyzacyjnego działania były właściwie raportowane sędziemu – komisarzowi. Podmiot audytujący sprawdzi też czy nie ma miejsca bezpodstawne wyprowadzanie pieniędzy z masy upadłości, masy sanacyjnej lub masy układowej oraz czy nie dochodzi do ewentualnego dublowania tych samych kosztów w ramach kilku postępowań.

Wśród czynności, jakie będzie musiał wykonać audytor, będzie m.in. analiza oraz weryfikacja uzyskanych danych, głównie porównanie ich z danymi makroekonomicznymi, np. takimi jak stawki i ceny rynkowe. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości, wykonawca będzie miał obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie zamawiającego.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce podpisać umowę ramową z jednym podmiotem. Budżet zamówienia to 738 tys. zł. Termin składania ofert wyznaczono na 22 września.

Według nieoficjalnych informacji PB przetarg na kontrolę wydatków doradców restrukturyzacyjnych to pokłosie kontroli przeprowadzonej u dorady restrukturyzacyjnego Krzysztofa Gołąba. W czerwcu Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zawiesił Krzysztofowi Gołąbowi prawa wynikające z licencji doradcy restrukturyzacyjnego jako powód poddając wątpliwości co do sposobu prowadzenia czynności przez syndyka.