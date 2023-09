Morgan Stanley podniósł rekomendację dla Allegro

Luke Holbrook, analityk banku Morgan Stanley, podniósł rekomendację dla akcji Allegro, wynika z danych agencji Bloomberg.

Rekomendacja, która do tej pory brzmiała “równo z wagą w benczmarku”, teraz brzmi “przeważaj”. Cena docelowa to 39 zł, o 25 proc. więcej od kursu na GPW, który we wtorek, 5 września, spadł o 3,4 proc.

Jak podaje agencja Bloomberg, jest to pierwsza od dwóch lat rekomendacja “przeważaj” od banku dla akcji spółki z sektora e-commerce. Jak jednak podkreśla Luke Holbrook, wciąż jest to sektor najmniej preferowany.

Większość analityków zaleca kupno lub przeważanie akcji Allegro w portfelach. Z 21 rekomendacji, widniejących w bazie agencji Bloomberg, 12 jest pozytywnych, sześć neutralnych, a trzy negatywne.

Najnowsze rekomendacje dla Allegro