Mrozy kłopotem dla amerykańskiego sektora naftowego

Po mocnym rozpoczęciu bieżącego tygodnia, notowania ropy naftowej dzisiaj oddają część zwyżek. Korekta jest jednak niewielka, a ceny ropy nie oddalają się od wypracowanych wczoraj wielomiesięcznych maksimów. Cena ropy Brent pozostaje w rejonie 63 USD za baryłkę, a notowania ropy WTI walczą o utrzymanie się w okolicach 60 USD za baryłkę.

Wyjątkowo niskie temperatury powietrza w Stanach Zjednoczonych wyraźnie przełożyły się bowiem na problemy z tamtejszą infrastrukturą naftową. Mrozy najmocniej dotknęły stan Teksas, w którym aż 3 mln gospodarstw domowych i biznesów zostało tymczasowo bez prądu. Niektóre lokalne rafinerie wstrzymały bowiem działalność operacyjną, a dodatkowe środki ostrożności nałożono na operatorów ropociągów i gazociągów.

Sytuacja w Teksasie jest istotna, bowiem kraj ten odpowiada za produkcję aż 4,6 mln baryłek ropy naftowej dziennie, a na jego terytorium znajduje się aż 31 rafinerii, czyli najwięcej spośród wszystkich amerykańskich stanów. Sytuacja uderzy jednak w rynek ropy dwutorowo: z jednej strony wstrzyma produkcję, co pozytywnie przełoży się na ceny ropy naftowej, ale z drugiej strony doprowadzi także do mniejszego przerobu surowca, czyli mniejszego popytu na ropę ze strony rafinerii. Ten pierwszy czynnik ma jednak większe znaczenie, bowiem zapasy paliw i tak są w miarę duże, a sam spadek wydobycia może przynajmniej częściowo doprowadzić do obniżenia się zapasów ropy na drodze do niwelowania globalnej nadwyżki surowca.