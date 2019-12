Najcenniejsze adresy w Polsce

Polska firma chroni NATO

Polska ma już dwa słynne w NATO poligony: w Drawsku Pomorskim i… w internecie. Z końcem maja sojusz rozstrzygnął Defence Innovation Challenge, konkurs na technologiczne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego. Na liście dziesięciu wyróżnionych znalazła się platforma CDeX (Cyber Defence eXercise Platform) opracowana przez Vector Synergy z Polski. — CDeX, nazywany też poligonem cybernetycznym, to symulator ataków hakerskich, w którym została odwzorowana pełna infrastruktura IT organizacji z serwerami, komputerami, firewallami. Administratorzy systemów oraz analitycy bezpieczeństwa dostają ją w zarządzanie, a nasi hakerzy atakują. Realizujemy różne scenariusze wydarzeń. Eksperci od bezpieczeństwa IT trenują wykrywanie ataków, ale też uczą się rozpoznawać, z jakim uderzeniem mają do czynienia, jak na nie reagować: jak usunąć skutki techniczne — zainfekowane sieci, zniszczone dane, wycieki, i jak zarządzać informacją o dokonanym ataku — wyjaśnia Piotr Harasimowicz, założyciel, wspólnik i prezes Vector Synergy. Informatyk na wojnie NATO zaliczyło platformę CDeX do rozwiązań mogących w istotny sposób zwiększyć...