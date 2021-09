Największy spadek Nasdaq od marca

Indeks rynku spółek nowych technologii spadł o 2,8 proc. we wtorek, najwięcej od 18 marca. Dow Jones stracił 570 pkt., czyli 1,6 proc. i przerwał serię czterech wzrostów z rzędu. S&P500 kończył sesję zniżką o 2 proc.

Amerykańskie rynki akcji potwierdzają złą sławę września, jako najgorszego do inwestowania miesiąca w roku. Wtorkową wyprzedaż tłumaczono zdecydowanym wzrostem rentowności obligacji, który miał nastąpić w związku z rosnącym przekonaniem o zbliżającej się redukcji zakupów długu przez Fed. Rentowność „dziesięciolatek” przekroczyła 1,5 proc. i znalazła się najwyżej od połowy czerwca, a rentowności obligacji 2- i 5-letnich poszybowały najwyżej od pierwszego kwartału 2020 roku, kiedy rozpoczynała się pandemia. Wzrost rynkowej stopy procentowej pociągnął w dół kursy akcji spółek, które radzą sobie najlepiej kiedy jest niska, czyli głównie nowych technologii. Ich przyszły cash flow traci na wartości, a przez to ich wyceny stają się mniej atrakcyjne. Nastrojów inwestorów nie poprawiło przyznanie przez szefa Fed, Jerome Powella, że wyższa inflacja okazała się bardziej trwała niż oczekiwano, a także ostrzeżenie sekretarz skarbu Janet Yellen w Kongresie o zbliżającym się momencie wyczerpania możliwości finansowania rządu z powodu osiągnięcia limitu zadłużenia. Nie poprawiły nastrojów także dane makro, a szczególnie wiadomość o spadku do najniższego poziomu od lutego wskaźnika zaufania konsumentów.