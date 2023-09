Nastroje inwestorów ze strefy euro stale się pogarszają

W oszacowaniu na wrzesień ponownie doszło do osłabienia morale inwestorów z Eurolandu. Pogorszyło się ono mocniej niż oczekiwano, głównie za sprawą słabości niemieckiej gospodarki, największej w regionie.

Opracowywany przez firmę Sentix wskaźnik nastrojów inwestorów strefy euro pogłębił spadek do -21,5 pkt z -18,9 pkt w sierpniu. To znacząco gorszy wynik niż oczekiwali ekonomiści. Mediana ich prognoz zakładała bowiem osłabienie do -20 pkt.

Subindeks przyszłych oczekiwań w strefie euro również spadł we wrześniu do -21,0 pkt z -17,3 w poprzednim miesiącu. Wskaźnik sytuacji bieżącej spadł do -22,0 pkt, najniższego poziomu od listopada 2022 r.

Oprócz problemów związanych ze zwalniającym globalnym popytem, osłabieniem ożywienia w Chinach, rosnącymi stopami procentowymi i zagrożeń politycznych inwestorów mocno niepokoi sytuacja w Niemczech. Wyraźna zadyszka największej gospodarki Europy wpływająca na wszystkie pozostałe na Starym Kontynencie oraz niepewność polityczna to czynniki, które najmocniej determinują postawę ankietowanych.

W Niemczech mierzy się najsłabszą sytuację od lipca 2020 r., kiedy gospodarka została spowolniona przez pierwszą blokadę związaną z koronawirusem – podkreślił Manfred Huebner, szef Sentix. ”