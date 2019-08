NCBR: 1,7 mld zł dla innowatorów, w tym 600 mln zł dla Mazowsza

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w środę dwa konkursy w formule szybkiej ścieżki. Budżet tych konkursów to w sumie 1,7 mld zł. Tym razem, dzięki nowej inicjatywie - „Ścieżka dla Mazowsza”, wsparcie otrzymają również projekty B+R realizowane w województwie mazowieckim.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podczas środowej konferencji prasowej w Pieńkowie (woj. mazowieckie) ogłosiło dwa konkursy w formule szybkiej ścieżki. Pierwszy z nich, o budżecie 600 mln zł ("Ścieżka dla Mazowsza") przeznaczony jest dla firm z Mazowsza, a drugi ("Szybka Ścieżka") o budżecie 1,1 mld zł - dla firm z wszystkich pozostałych województw.



Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas konferencji inaugurującej te konkursy powiedział, że Polska ma ciągle duży dystans do nadrobienia, jeśli chodzi o nakłady na badania i rozwój i że jest to obszar, który wymaga inwestowania. Przypomniał jednak, że w ciągu ostatnich czterech lat uruchomił szereg instrumentów wspierających innowacyjność.



"Wspomnę chociażby o najwyższych na świecie ulgach na działalność badawczo-rozwojową" - powiedział. I dodał: "Widzimy wyraźnie, że nakłady na B+R rosną". Podał, że w 2017 roku wzrosły one o 15 proc. Wskaźnik ten za rok 2018 jeszcze nie jest znany. Jednak wicepremier zakłada, że będzie to wynik lepszy. "Miernikiem jest choćby wzrost liczby osób zatrudnionych w sektorze B+R. Ten wzrost przekroczył w 2018 roku 30 proc." - poinformował.



Dodał, że jednym z najważniejszych instrumentów wspierania przedsiębiorców jest rządowa agencja - NCBR. Jak poinformował, wśród przedsiębiorców szczególnie dobrą opinią cieszą się programy realizowane w formule szybkiej ścieżki.



Dyrektor NCBR dr Wojciech Kamieniecki wyjaśnił, że ostatnio w grantach w ramach programu "Szybkiej Ścieżki" - realizowanego dzięki środkom z UE - o dofinansowanie mogli się ubiegać przedsiębiorcy działający we wszystkich regionach Polski poza Mazowszem. "Mazowsze zostało bowiem przez Unię uznane za obszar, który osiągnął pewien poziom rozwoju adekwatny po poziomu innych regionów UE i dostał z UE stosunkowo mało środków. Środki te wyczerpały się już dwa lata temu" - wytłumaczył. Dodał jednak, że było duże zapotrzebowanie na to, żeby konkurs był dostępny również dla przedsiębiorców z tego objętego unijnym wyjątkiem województwa.



"Dzięki zgodzie - i po części inicjatywie pana premiera (wicepremiera Jarosława Gowina - przyp. PAP), mogliśmy przeznaczyć 600 mln zł oszczędności z programów realizowanych ze środków krajowych na specjalny program "Ścieżka dla Mazowsza" obejmujący przedsiębiorców, którzy tu mają swoje siedziby lub konsorcja z liderem tu na terenie Mazowsza" - powiedział.



Mimo że program "Ścieżka dla Mazowsza" finansowany jest ze środków krajowych, a kolejna edycja "Szybkiej Ścieżki" - z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, to formuła obu konkursów ma być podobna.



Przedsiębiorcy z Mazowsza mają jednak mniej czasu na zgłoszenie wniosków. Nabór rozpocznie się 23 sierpnia i potrwa do 23 września. A nabór w "Szybkiej Ścieżce" potrwa od 16 września do 16 grudnia.



NCBR zachwala, że formuła konkursów w ramach "Szybkiej Ścieżki" jest prosta, a biurokratycznych formalności - stosunkowo niewiele. Agencja wylicza, że tylko w 2018 roku w 5 konkursach tego programu do NCBR wpłynęło ponad 1200 wniosków. Program jest najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców źródłem dofinansowania nowatorskich projektów w kraju.



Więcej informacji o konkursach „Szybka Ścieżka” oraz „Ścieżka dla Mazowsza” dostępnych jest na stronie ncbr.gov.pl/szybkasciezka.