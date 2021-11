NCBR, PFR i PFR Ventures z porozumieniem o wspieraniu rozwoju zielonych technologii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PFR i PFR Ventures podpisały w piątek porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju technologii wspierających transformację energetyczną. Sygnatariusze mają oferować uzupełniające się wsparcie na każdym etapie rozwoju technologii.

Jak przypomniało NCBR, posiada ono unikalne kompetencje w obszarze wspierania prac badawczo-rozwojowych, aż do etapu wejścia nowej technologii na rynek. Natomiast weryfikacja modelu biznesowego i pozyskanie finansowania to kluczowy moment dla każdego projektu badawczego. Rolę w tym obszarze odegra PFR Ventures, które zasila kapitałem fundusze venture capital finansujące projekty o największym potencjale do szybkiego wzrostu i zdobycia rynku.

Sygnatariusze podkreślali, że porozumienie to ważny krok w kierunku budowania platformy współpracy między instytucjami, które oferują wiedzę i kapitał na różnych etapach rozwoju innowacyjnego projektu. Wspólna inicjatywa ma ułatwić przedsiębiorcom rozwijanie projektów, które będą miały pozytywny wpływ na klimat i pomogą w transformacji energetycznej Polski.

Jak zaznaczył dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki, umowa służy harmonizacji działań proekologicznych podejmowanych przez sektor publiczny. "Mamy ambitną ofertę wspierającą transformację energetyczną. Teraz konieczna jest synchronizacja działań i współpraca pomiędzy poszczególnymi instytucjami, które są aktywne w tym obszarze. Współdziałając, stworzymy uzupełniającą się ofertę wsparcia rozwoju zielonych technologii, kluczowych dla przyszłości polskiej gospodarki" – podkreślił Kamieniecki. Jak dodał, projekty objęte wsparciem NCBR wyróżnia nie tylko duża wartość naukowa, ale kryją one w sobie także potencjał biznesowy, który warto zatrzymać w kraju.

Wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak przypomniał, że Polski Fundusz Rozwoju od ponad dwóch lat realizuje strategię PFR Green Hub, w ramach której m.in. inwestuje w OZE, zarządza funduszem dedykowanym zielonym technologiom oraz prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do początkujących przedsiębiorców.

"Gdy tworzyliśmy program PFR Green Hub, postawiliśmy sobie dwa główne cele – pierwszy to inwestycje w instalacje OZE, które zwiększą udział zielonej energii w polskim miksie energetycznym. Drugi – to polski łańcuch wartości, czyli zaangażowanie w transformację jak największej liczby polskich firm i rodzimych technologii. Mamy w Polsce wielu utalentowanych naukowców, inżynierów i imponujące zaplecze IT, którym należy stworzyć warunki do pracy nad innowacyjnymi projektami i komplementarną ścieżkę finansowania" - podkreślił Pawlak.

W ramach "funduszu funduszy" PFR GreenHub planuje się zainwestować blisko 200 mln zł w 3-4 fundusze. Co najmniej drugie tyle mają zapewnić inwestorzy prywatni. Jak zaznaczyła dyrektor PFR Ventures Małgorzata Walczak, inwestycje w pierwsze fundusze są planowane na pierwszą połowę 2022 r. "Chcemy, aby to 200 mln zł trafiło do osób posiadających doświadczenie w finansowaniu innowacyjnych projektów na wczesnym etapie rozwoju" - zaznaczyła.

W ocenie dyrektor PFR Ventures w Polsce brakuje funduszy, które specjalizowałyby się w takich operacjach, a spółki rozwijające nowoczesne technologie muszą na pewnym etapie szukać finansowania poza krajem. "Nasza inicjatywa to zmieni" - podkreśliła Małgorzata Walczak.