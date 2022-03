Niemiecka grupa obawia się załamania dostaw gazu

Grupa nie wyklucza przerw w dostawach co wiązane jest ze środowym żądaniem prezydenta Rosji Władimira Putina, by wrogie kraje płaciły rublami za dostawy surowca, co podważa sensowność i znaczenie nałożonych na Rosję sankcji.

Sąt konkretne i poważne oznaki, że sytuacja w zakresie dostaw gazu ma się wkrótce pogorszyć – ostrzegła Kerstin Andreae, przewodnicząca BDEW, organizacji, która reprezentuje głównych dostawców gazu i energii elektrycznej w Niemczech.

Wcześniej niemiecki minister gospodarki Robert Habeck również wyraził swoje obawy odnośnie dostaw gazu.

Żądanie Putina najprawdopodobniej byłoby naruszeniem długoterminowych kontraktów dla większości niemieckich zakładów energetycznych - powiedział Habeck, dodając, że spory i renegocjacje, które nastąpią, mogą zakłócić płynność dostaw gazu w Europie.