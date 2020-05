Grzegorz Pilch został odwołany z funkcji prezesa. Nowym szefem zostanie Michał Wójcik, do dziś wiceprezes dawnej Vistuli.

Rada nadzorcza VRG powołała na stanowisko szefa dotychczasowego wiceprezesa Michała Wójcika. Jednocześnie oznacza to, że z funkcji kierowniczej odchodzi Grzegorz Pilch, który za sterami spółki zasiadał od 2009 r. Decyzja nie jest dla niego zaskoczeniem. O chłodnych relacjach Grzegorza Pilcha z Jerzym Mazgajem, szefem rady nadzorczej, pisaliśmy w „PB” już w lutym.

- Rada nadzorcza ma takie uprawienia, stworzyła nowy zarząd i należy się z tym pogodzić. Swoją kadencję skończę w dniu po WZ, które planowane jest mniej więcej za miesiąc. Przewidywałem, że ten dzień nastąpi. Każdy podlega ocenie, a rada nadzorcza ma prawo zmienić skład zarządu. Mam jednak satysfakcję, bo za nami historycznie najlepszy 2019 r. dla VRG. Udało nam się zarobić 65 mln zł netto. To wspaniały wynik – mówi Grzegorz Pilch w rozmowie z „PB.

Rana nadzorcza na nową kadencję powołała także Michała Zimnickiego na wiceprezesa oraz Erwina Bakalarza na członka zarządu spółki. Poza Grzechem Pilchem z zarządu odchodzi Mateusz Żmijewski. Jak poinformowano w komunikacie spółki, nowy prezes Michał Wójcik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od stycznia 1996 roku do października 1998 roku pracował w Vistuli na stanowisku dyrektora ds. handlu i marketingu, a następnie od 1998 do 2006 r. piastował stanowiska wiceprezesa i prezesa Vistuli. Od lipca 2008 r. do października 2009 r. był prezesem VRG. Od maja 2010 r. do czerwca 2017 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej Simple Creative Products. Od lipca 2010 r. do 30 listopada 2018 r. był prezesem spółki Bytom. Od 30 listopada 2018 r. do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa VRG.