Spółka Władimira Potanina odkupi od Societe Generale udziały w Rosbanku

Jak wynika z poniedziałkowego oświadczenia, francuski bank podpisał porozumienie o sprzedaży wszystkich swoich udziałów w Rosbanku i rosyjskich spółkach zależnych spółce Interros Capital Władimira Potanina.

Warunki finansowe nie zostały ujawnione. Francuskie ministerstwo finansów odmówiło odpowiedzi na pytanie, czy rząd brał udział w negocjacjach. Finalizacja transakcji powinna nastąpić za kilka tygodni po uzyskaniu zgody organów regulacyjnych.

Societe Generale to pierwszy z czołowych europejskich banków, który zdecydował się na zbycie rosyjskich aktywów. Swoją dalszą obecność w tym kraju rozważają także Raiffeisen i UniCredit.

Po upublicznieniu informacji o sprzedaży Rosbanku akcje Societe Generale na paryskiej giełdzie drożały o ponad 8 proc.

Według danych Bloomberga, wartość majątku Władimira Potanina to ok. 29,6 mld USD, co daje mu 43. miejsce na liście najbogatszych osób świata. Koncern Nornikiel, którego jest udziałowcem i prezesem, odpowiada za około 40 proc. światowej produkcji palladu. Miliarder w ubiegłym tygodniu został objęty sankcjami przez kanadyjski rząd.