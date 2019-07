Olsztyn pozbywa się akcji klubu piłkarskiego Stomil Olsztyn

Olsztyńska rada miejska zgodziła się w poniedziałek na sprzedaż należących do gminy akcji Stomilu Olsztyn SA. Nowym inwestorem strategicznym piłkarskiego pierwszoligowca ma być przedsiębiorca Michał Brański.

W przyjętej na nadzwyczajnej sesji uchwale radni wyrazili zgodę na zbycie akcji gminy w spółce Stomil Olsztyn. Pozyskanie strategicznego inwestora, który obejmie większościowy pakiet akcji, ma zapewnić rozwój pierwszoligowego klub piłkarskiego będącego od dawna w trudnej sytuacji finansowej. W odrębnej uchwale rada zgodziła się na podwyższenie kapitału zakładowego i zapasowego spółki.

"Możliwości gminy w zakresie finansowania profesjonalnej piłki nożnej są ograniczone. Dlatego najbardziej zasadne jest, żeby spółka miała inwestora, który będzie współfinansować działalność klubu" - ocenił prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Jak przypomniał, poszukiwania inwestora dla klubu zaczęły się przed kilku miesiącami, od tego czasu trwały negocjacje i przygotowywano wymagane dokumenty.

Według prezydenta, chociaż początkowo zgłosiło się trzech potencjalnych inwestorów, to już po pierwszych rozmowach praktycznie pozostał jeden - Michał Brański. Jeszcze w lutym udzielił on klubowi pożyczki, co pozwoliło uregulować najpilniejsze zobowiązania wobec piłkarzy, kadry trenerskiej, ZUS i Urzędu Skarbowego. Pomogło to Stomilowi uzyskać w maju licencję na kolejny sezon.

Zdaniem Grzymowicza, prywatny inwestor zobowiązał się do utrzymywania nie tylko drużyny seniorskiej, ale także młodzieżowych. Postawił też kilka warunków - m.in. to, że gmina pokryje zobowiązania spółki powstałe przed 25 lutego 2019 r. oraz do 2021 r. będzie przekazywała po 2 mln zł rocznie na bieżącą działalność klubu. Miasto ma też zapewnić do końca przyszłego roku dodatkowych 2,5 tys. miejsc na stadionie - koszt remontu odkrytej trybuny jest szacowany na ok. 600 tys. zł.

Jak poinformował w komunikacie olsztyński urząd miasta, na mocy poniedziałkowej uchwały sprzedanych zostanie 25 tys. akcji stanowiących niemal 69 proc. kapitału spółki. W rękach gminnej jednostki, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, pozostanie prawie 19 proc. akcji.

Uchwała rady miasta była warunkiem koniecznym do sprzedaży akcji Stomilu SA, będących dotychczas w posiadaniu gminy Olsztyn, spółce należącej do Brańskiego. Warunki przystąpienia nowego inwestora do spółki Stomil Olsztyn i dalszego zaangażowania gminy w rozwój klubu określono w porozumieniu, które obie strony podpisały w ostatnią sobotę. Magistrat nie informował o szczegółach tego porozumienia.

Odpowiednią uchwałę musi jeszcze podjąć walne zgromadzenie akcjonariuszy Stomilu Olsztyn SA, które zaplanowano na poniedziałkowy wieczór. Następnie zmiany właścicielskie zatwierdzi sąd.

Brański jest przedsiębiorcą kojarzonym dotychczas głównie z branżą internetową.