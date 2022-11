Onde miało 1 mln zł zysku netto w III kwartale

Paweł Średniawa, prezes Onde

Po trzech kwartałach 2022 r. giełdowa spółka specjalizująca się w wykonawstwie instalacji OZE ma 819,5 mln zł sprzedaży, wobec 927,4 mln w porównywalnym okresie. Pozwoliło jej to na osiągniecie w ciągu 9 miesięcy 10,6 mln zł zysku operacyjnego oraz 2,25 mln zł wyniku netto.

- W trudnym i zmiennym otoczeniu rynkowym co kwartał mamy solidne przychody i regularnie generujemy zyski. Nie inaczej powinno być w końcówce roku, co więcej, liczymy na to, że przyniesie ona zauważalnie lepsze wyniki, niż dotychczas w tym roku - podkreśla Paweł Średniawa, prezes Onde.

Portfel zamówień toruńskiej grupy dla klientów zewnętrznych wart jest obecnie około 700 mln zł. Do tego dochodzą projekty, które będą realizowane na własny rachunek – wycenione w backlogu na ponad 1,1 mld zł.

- Jeśli chodzi o segment deweloperski, to zbliżamy się do zakończenia przeglądu opcji strategicznych dla portfela projektów OZE i podjęcia decyzji, w jakiej strukturze finansowej chcemy go rozwijać. Spośród kilkudziesięciu zainteresowanych podmiotów stworzyliśmy shortlistę i jesteśmy na finiszu negocjacji z nimi; ponadto rozważamy emisję obligacji w EUR, żeby móc kupować kolejne atrakcyjne projekty leżące na stole – tłumaczy Paweł Średniawa.