Pakiet mobilności nie taki straszny

12 grudnia nad ranem zakończyły się negocjacje w sprawie przepisów, które od 2021 r. będą obowiązywać przewoźników w UE.

Unijni negocjatorzy, którzy przez 2,5 roku ustalali treść tzw. pakietu mobilności, porozumieli się co do wszystkich kwestii, łącznie z wywołującymi najwięcej kontrowersji i sprzeciw wielu państw, w tym Polski. Uzgodniono m.in., że ciężarówki będą miały obowiązek powrotu do kraju siedziby firmy co osiem tygodni — pierwotnie zakładano, że co cztery tygodnie. Zmiana to sukces, choć nie wyeliminuje problemu pustych przebiegów. Komentatorzy podkreślają, że obowiązek powrotu do kraju to koszt dla przewoźnika, w dodatku sprzeczny z założeniami tzw. Zielonego Ładu, gdyż puste kursy będą skutkowały emisją CO 2.