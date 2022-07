Paliwo wodorowe zasili komunikację w Krakowie

PKN ORLEN uruchomił w Krakowie swoją pierwszą w Polsce mobilną stację tankowania wodoru. Wodór pochodzący z biorafinerii Grupy ORLEN w Trzebini, będzie napędzał ogniwa autobusu zeroemisyjnego testowanego w krakowskiej komunikacji miejskiej. Po pełnym zatankowaniu wodoru będzie mógł on przejechać do 350 km. To już kolejna inwestycja, która wpisuje się w ogłoszoną w tym roku strategię wodorową Grupy ORLEN.

Zasilany wodorem autobus miejski może na jednym kilogramie tego paliwa pokonać około 10 km, a z jego rury wydechowej wydostaje się jedynie para wodna.

Do 2030 r. na realizację projektów wodorowych koncern przeznaczy 7,4 mld zł. W przyszłym roku otwarte zostaną kolejne dwie stacje wodorowe w Polsce, które będą dostępne dla wszystkich użytkowników pojazdów napędzanych paliwem wodorowym.

PKN ORLEN konsekwentnie realizuje zadania, które zapewnią Polakom bezpieczeństwo energetyczne, a koncernowi stabilny, długofalowy rozwój i silną pozycję w Europie. Wzmacnia kompetencje w obszarze paliw alternatywnych, w tym wodoru, który będzie odgrywał coraz większą rolę w rozwoju motoryzacji i jest uważany za jeden z kluczowych elementów transformacji energetycznej. Planowane inwestycje wodorowe w horyzoncie do 2030 roku uplasują Grupę ORLEN jako lidera i partnera pierwszego wyboru w budowaniu gospodarki wodorowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczególnie duży potencjał dla tego paliwa zauważalny jest w transporcie publicznym. Pierwszą mobilną stację firma uruchomiła w Krakowie, a plany zakładają budowę kolejnych nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

57 Tyle stacji tankowania wodorem zamierza zbudować w Polsce Grupa ORLEN do 2030 r. W tym samym czasie zbuduje 28 stacji w Czechach i 26 na Słowacji.

Małopolski pilotaż

Stacja tankowania wodoru została uruchomiona w Krakowie, w zajezdni autobusowej. Dostawy tego ekologicznego paliwa zapewnia rafineria w Trzebini, należąca do spółki ORLEN Południe, za pomocą „bateriowozu”, czyli kontenera ze zbiornikami, w którym jest zmagazynowane 400 kg wodoru. To ilość, która pozwala zatankować do pełna miejski autobus wodorowy ponad 11 razy.

Autobus wodorowy, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy Krakowa, to pojazd całkowicie zeroemisyjny, który „emituje” jedynie parę wodną. Jest wyposażony w ogniwo wodorowe o mocy 70 kW i 5 zbiorników wodoru o łącznej pojemności ponad 35 kg. Autobus może przejechać na jednym pełnym tankowaniu do 350 km. Inwestycja zrealizowana przez PKN ORLEN we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie będzie wspierała rozwój ekologicznego, zeromisyjnego transportu publicznego w stolicy Małopolski, poprawiając jakość życia jej mieszkańców. Dotychczas koncern podpisał listy intencyjne o współpracy z ponad 20 polskimi miastami i 6 przedsiębiorstwami, które są potencjalnymi odbiorcami produkowanego przez Grupę ORLEN wodoru.

7,4 Taką kwotę, do 2030 r., przeznaczy Grupa ORLEN na inwestycje w wodór oparty o odnawialne źródła energii i technologię przetwarzania odpadów komunalnych.

Ponadto, w maju 2022 r. podpisano porozumienie o strategicznej współpracy z firmą Alstom przy dostawach bezemisyjnych, ekologicznych pociągów i paliwa wodorowego dla publicznego transportu kolejowego.

Stacje i huby

Zgodnie ze strategią wodorową, do 2030 r. koncern przeznaczy 7,4 mld zł na inwestycje w wodór oparty o odnawialne źródła energii i technologię przetwarzania odpadów komunalnych. Dzięki temu blisko połowa wytwarzanego w Grupie ORLEN wodoru będzie nisko- i zeroemisyjna.

350 km Taki dystans może przejechać autobus zasilany wodorem na jednym tankowaniu.

W ciągu najbliższych 8 lat Grupa ORLEN stworzy sieć ponad 100 stacji tankowania wodoru, z których będą mogli korzystać kierowcy w Polsce, Czechach i na Słowacji. W Polsce powstanie około 57 stacji, na Słowacji około 26, a w Czechach około 28. Obecnie koncern ma już dwie stacje tankowania wodoru w Niemczech. W tym roku korzystać będzie można z kolejnych trzech: dwóch w Czechach i jednej w Polsce, w Krakowie, dedykowanej dla pojazdów komunikacji miejskiej. Z kolei w 2023 r. planowane jest otwarcie publicznych stacji wodorowych w Poznaniu i Katowicach, które będą dostępne dla wszystkich użytkowników pojazdów wodorowych. W trakcie postępowań przetargowych są kolejne stacje w Wałbrzychu, Pile i Włocławku.

Do 2030 r. Grupa ORLEN zbuduje 10 hubów wodorowych w Polsce i za granicą. Pierwszy — o wydajności około 50 kilogramów wodoru na godzinę uruchomiono już przed rokiem w Trzebini.

Do 2030 roku Grupa ORLEN zbuduje także 10 hubów wodorowych w Polsce i za granicą. Pierwszy hub wodorowy, o wydajności około 50 kilogramów wodoru jakości automotive na godzinę, został uruchomiony już w zeszłym roku w Trzebini. Obecnie produkuje wodór z gazu ziemnego, z przeznaczeniem dla transportu, a docelowo wytwarzany będzie w nim wodór niskoemisyjny pochodzący z biometanu. Grupa ORLEN już rozpoczęła prace przygotowawcze w tym zakresie.

Dostawy wodoru do krakowskiej stacji z rafinerii w Trzebini zapewnia „bateriowóz”, czyli kontener ze zbiornikami, w których jest zmagazynowane 400 kg wodoru.