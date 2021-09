Pandemiczne zakupy [PODCAST]

Ryż, papier toaletowy i mąka. Na te produkty rzuciliśmy się w pierwszych dniach lockdownu. Potem przyszedł czas na drogie wina i zabawki, również te za kilka milionów.

Pandemia wywróciła nasze życie do góry nogami. Wielu z nas straciło bliskich, wielu przeżyło traumatyczne chwile w szpitalach. Pandemia zmieniła też gospodarkę. Handel zaczął w przyspieszonym tempie odrabiać lekcje z internetu, praca zdalna stała się codziennością, a tysiące ludzi na dobre zmieniło życie, np. wyprowadzając się z miast. Inaczej zaczęliśmy też podchodzić do oszczędności. I o ile w pierwszych dniach pandemii wstrzymywaliśmy się z inwestycjami, o tyle w kolejnych tygodniach zamknięcia w domach zaczęliśmy nieco szastać pieniędzmi. Oczywiście szastali ci, którzy mieli czym szastać. O tym dlaczego zamiast trzymać gotówkę na cięższe czasy, postanowiliśmy spełniać marzenia, opowiada Agnieszka Zydroń, absolwentka psychologii biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zamknięci w domach sporo piliśmy. Alkohol okazał się niebezpiecznym, ale jednak remedium na stres. O to, co piliśmy, i jak to się przełożyło na sytuację przedsiębiorców handlujących alkoholem, pytam Izabelę Kamińską, dziennikarkę i edukatorka winiarską.

Z Beatą Kucejko, dyrektor marketingu na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie w Lego, rozmawiam o zabawkach kupowanych w czasie lockdownu. Okazuje się, że klocki Lego kupowaliśmy nie tylko dla dzieci, lecz także dla siebie. Dzięki temu (i szczęściu) Lego zamknęło miniony rok sporym wzrostem.

O zabawkach, ale nieco innego kalibru, mówi też Maksymilian Fus, menedżer marek luksusowych Auto Fus Group. Odpowiada za sprzedaż aut McLaren, Rolls Royce, Aston Martin i Alpina, a nam odpowie na pytanie, czy przyspieszenie w segmencie superpremium to tylko zasługa naturalnej odporności tego segmentu na kryzysy czy może finansowych tarcz.

