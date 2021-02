Parlament Europejski zatwierdził program RRF z budżetem 670 mld EUR

Parlament Europejski zatwierdził w środę Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), który ma pomóc państwom Unii radzić sobie ze skutkami pandemii Covid-19. Pula środków, to ponad 670 mld euro.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, to główny element Next Generation EU – programu, którego celem jest wsparcie odbudowy gospodarek państw członkowskich UE po pandemii koronawirusa. Pula środków RRF wynosi 672,5 mld euro. Mają one być przeznaczone na wsparcie inwestycji, reform publicznych, transformacji ekologicznej i cyfrowej, przygotowania się na wypadek sytuacji kryzysowych oraz działań na rzecz dzieci i młodzieży.