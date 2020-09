W obu częściach przetargu Centrum e-Zdrowia na dokończenie budowy projektu P1 oraz jego rozwój ofertę złożył tylko jeden wykonawca: konsorcjum Pentacompu i S&T Services.

W pierwszej części zamówienia konsorcjum Pentacomu i S&T Services zaproponowało wykonanie przedmiotu zamówienia za 39,09 mln zł brutto, a w drugiej za 26,06 mln zł.

W obu przypadkach ceny ofert przekraczają zaplanowany budżet, gdyż zmawiający na pierwszą część zamówienia przeznaczył 33,32 mln zł, a na druga 22,2 mln zł.

Centrum e-Zdrowia 28 sierpnia ogłosiło przetarg na dokończenie budowy projektu pn. „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (Projekt P1) oraz jego rozwój.

Centrum e-Zdrowia (wcześniej CSIOZ) przetarg na dokończenie P1 ogłosiło też w 2017 r. Wiosną 2018 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania pierwsza cześć zamówienia o wartości ok. 38,2 mln zł trafiła do konsorcjum S&T oraz EC2. Druga część o wartości ok. 22 mln zł do konsorcjum Pentacompu i JWA. W 2019 r. i 2020 r. zakres i wartość kontraktu rozszerzono.