PGE zbuduje elektrociepłownię na potrzeby CPK za ok. 300 mln zł

Polska Grupa Energetyczna zbuduje elektrociepłownię na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego, której szacowana moc ma wynieść od 60 do 100 MW. Koszt inwestycji może wynieść około 300 mln zł – poinformował w piątek na konferencji prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Porozumienie o współpracy w związku z planowaną budową nowej elektrociepłowni podpisały w piątek w Warszawie PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Energia Ciepła, PGE Dystrybucja i Centralny Port Komunikacyjny.



„Elektrociepłownia będzie zasilana przede wszystkim gazem ziemnym, ale będzie tam także silne wsparcie OZE. Na pewno będzie tam instalacja fotowoltaiczna, a może także inne rozwiązania” – powiedział Dąbrowski.



Prezes dodał, że elektrociepłownia powstanie w oparciu o zasadę trigeneracji, czyli skojarzonego technologicznie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu użytkowego, dzięki czemu będzie to niskoemisyjne źródło energii.



„Nowatorskie będzie zastosowanie tak dużego źródła do produkcji chłodu, bo tak dużej instalacji tego typu w Polsce jeszcze nie ma” – dodał Dąbrowski.



Prezes poinformował, że przyjmując obecne ceny, wartość inwestycji szacowana jest na 300 mln zł. „Ostateczna cena będzie zależała od zastosowanej technologii” – dodał.



Obecny na konferencji wiceminister infrastruktury Marcin Horała podkreślił, że podpisane w piątek porozumienie o współpracy to kolejny "ważny moment procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego".



"Nowy port lotniczy wraz z inwestycjami towarzyszącymi powinien w jak największym stopniu korzystać z odnawialnych źródeł energii. Dobra wiadomość jest taka, że planując CPK od podstaw, możemy już na samym początku położyć nacisk na niskoemisyjne i proekologiczne rozwiązania. Polska Grupa Energetyczna, największa polska firma energetyczna to naturalny partner dla największego polskiego lotniska" - powiedział Horała.



W komunikacie prasowym po konferencji prasowej dodano, że współpraca CPK i PGE będzie dotyczyła m.in. szacowania zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i chłód. Obie strony zadeklarowały, że przygotują też wspólny harmonogram inwestycji.



Dzięki budowie elektrociepłowni przy CPK poprawie ulegnie również lokalna infrastruktura energetyczna. Energia i ciepło popłyną też do sąsiadów inwestycji, co oznacza, że skorzystają także okoliczne gminy i ich mieszkańcy.



PGE zapowiada, że w ramach inteligentnej sieci ciepłowniczej dla CPK zastosuje zwiększające efektywność rozwiązania, takie jak odzysk ciepła z infrastruktury IT (np. z serwerowni.) Projektanci CPK uwzględnią zaś w projekcie rozwiązania dotyczące elektromobilności, jak stacje do ładowania elektrycznych samochodów, autobusów i pojazdów obsługi lotniska.



Jak podaje CPK, umowa z PGE jest kolejnym porozumieniem podpisanym przez Centralny Port Komunikacyjny z kluczowymi partnerami na potrzeby realizacji tej inwestycji. W marcu tego roku CPK zawarł porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a w lipcu - z Zarządem Morskiego Portu w Gdyni.



Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.