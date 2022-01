PKN Orlen miał 3,2 mld zł zysku netto w IV kwartale 2021

Wynik jest o 10 proc. lepszy od konsensu prognoz analityków według PAP Biznes.

Przychody koncernu wzrosły o 78 proc. do 41,2 mld zł, a EBITDA LIFO skorygowana o 108 proc. do 4,3 mld zł. To rezultat zgodny z oczekiwaniami analityków.

Po czterech kwartałach 2021 r. przychody wynoszą 131,6 mld zł (+53 proc.), EBITDA LIFO skorygowana 14,2 mld zł (+74 proc.), a zysk netto 10,2 mld zł (+245 proc.).