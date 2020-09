PKN Orlen na drodze transformacji energetycznej

Od transformacji energetycznej nie ma ucieczki. Wychodząc z tego założenia i biorąc pod uwagę gotowość do jej przeprowadzenia, PKN Orlen jako pierwszy w Europie Środkowej zadeklarował osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r. Zamiar objęcia pozycji lidera transformacji energetycznej w tej części Europy ogłosił podczas niedawnego Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Do 2030 r. koncern zainwestuje ponad 25 mld zł w projekty, które umożliwią redukcję oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe. Orlen zadeklarował, że w tym czasie zredukuje o 20 proc. emisję CO 2 z obecnie użytkowanych instalacji rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO 2/MWh z produkcji energii elektrycznej.