Podatnicy VAT mogą wznawiać postępowania

Korzystny marcowy wyrok TSUE w polskiej sprawie już ogłoszono. To otwiera przedsiębiorcom drogę do zmiany decyzji fiskusa.

Przedsiębiorcy już mogą zabiegać o korzystny dla nich zwrot w sprawach dotyczących odliczania podatku od towarów i usług (VAT), w których przegrali z fiskusem i do których można odnieść stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z tegorocznego marcowego wyroku o sygnaturze C-895/19. Zapadł on w sporze polskiej spółki i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP). Ten ostatni podaje, że termin na złożenie wniosków o wznowienie wspomnianych postępowań biegnie od 10 maja. Tego dnia bowiem opublikowano orzeczenie w Dzienniku Urzędowym UE (seria C, nr 182, str. 16).