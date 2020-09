- Jest jeden czynnik do spełnienia, który jest niezbędny, żeby myśleć o rozwoju, wejściu na rynki zagraniczne. To jest silna pozycja na rynku macierzystym. To jest absoluty must have, który trzeba spełnić, żeby móc myśleć o dalszym rozwoju - powiedział Adam Burak, członek zarządu ds. komunikacji w PKN Orlen podczas panelu dotyczącego ekspansji zagranicznej polskich firm na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.