Podcast na czas kwarantanny

Epidemia koronawirusa w błyskawicznym tempie zaczęła odbijać się na życiu każdego z nas. Co należy robić, co wiemy, a czego nie wiemy?

Zarażonych przybywa z godziny na godzinę, a rząd - i firmy z własnej inicjatywy - wprowadzają środki ostrożności, jakich jeszcze nie widzieliśmy. Wirus, który ponoć pojawił się w ubiegłym roku na targu rybnym w chińskim Wuhan, w ciągu kilku miesięcy zrobił międzynarodową karierę. Sytuacja jest dynamiczna, giełda i całą gospodarka przeżywa szok, a przed paniką trudno się powstrzymać w obliczu medialnej gorączki i krążących w mediach społecznościowych coraz bardziej absurdalnych plotek.

Warto jednak uporządkować to, co wiemy i spokojnie - bez paniki, ale i bez bagatelizowania sytuacji - opowiedzieć o tym, co dzieje się w Polsce. W najnowszym podcaście zaczynamy od podstaw - rozmowy z Janem Bondarem z Głównego Inspektoratu Sanitarnego o elementarnych zasadach zachowania w czasie epidemii i o tym, co pomaga w walce z wirusem, a co może w niej szkodzić. Najważniejsza lekcja jest taka: myjmy ręce. Tylko tyle i aż tyle.

Jarosław Król, prezes Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, opowiada o wdrożeniu w ekspresowym tempie produkcji środków dezynfekujących - najpierw na zlecenie państwa, ale również na potrzeby całego rynku. Mówi też o przygotowaniu się firm farmaceutycznych na ewentualne przerwy w globalnym łańcuchu dostaw. Krzysztof Kurek, członek zarządu Lux Medu, tłumaczy, jak do walki z epidemią przygotowuje się sektor prywatnej ochrony zdrowia, radzi słuchać porad Sanepidu, przestrzega przed przychodzeniem do lekarza bez potrzeby i poleca kontakt telemedyczny.

Następnie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, z którą rozmawiała redaktor Małgorzata Grzegorczyk, opowiada o działaniach rządu, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom w czasie, gdy gospodarka - tak z powodu epidemii, jak i niezbędnych przy jej wybuchu ostrych środkach profilaktycznych - została wytrącona z normalnego trybu. Na koniec ekonomista Ignacy Morawski, szef serwisu SpotData, próbuje na podstawie dostępnych danych napisać scenariusze dla gospodarki w czasie zarazy.

Ani ja, ani moi rozmówcy nie udajemy, że wiemy wszystko, wiemy co robić i wiemy, jak będzie. Mam jednak nadzieję, że te konkretne rzeczy, o których mówią moi goście, trochę poszerzą państwa wiedzę i zrozumienie tego, co dzieje się teraz - a ewidentnie dzieje się coś, do czego trzeba podejść poważnie.

Zapraszam do wysłuchania podcastu. Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do słuchania na www.pb.pl/dosluchania i w Twojej aplikacji podcastowej (np. na Spotify lub w Lectonie).