Polska zbuduje pierwsze krajowe satelity szpiegowskie

W odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego sektora obronnego na satelity szpiegowskie powstało konsorcjum realizujące projekt PIAST (ang. Polish ImAging SaTellites). Jego liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna.

W skład konsorcjum wchodzą jeszcze Creotech Instruments S.A., dostawca platformy satelitarnej HyperSat, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Centrum Badawcze Łukasiewicz Instytut Lotnictwa i PCO S.A. Efektem ich współpracy będzie konstelacja satelitów obserwacyjnych, które w ciągu najbliższych 4 lat znajdą się na orbicie okołoziemskiej i dostarczą dane wywiadowcze możliwe do wykorzystania dla polskiej obronności i administracji.

Autorzy projektu podkreślają, że polski sektor obronny od lat bazuje na zdjęciach satelitarnych nabywanych od zagranicznych podmiotów. Tymczasem to droga usługa. Przykładowy koszt dostępu do konstelacji wysokorozdzielczych satelitów optycznych od jednego z komercyjnych dostawców, o rozdzielczości 50 cm na piksel, to ponad 100 tysięcy złotych za dość niewielki wycinek terenu w tzw. komplecie danych (kanały RGB i podczerwień).