Potrojenie importu kukurydzy do Chin w 2021 r.

Ostatnie tygodnie na rynku kukurydzy są spokojne – zwłaszcza w porównaniu do zmienności, jaka panowała na rynku tego zboża w 2021 roku. Ceny kukurydzy w Stanach Zjednoczonych oscylują bowiem obecnie w okolicach 5,90 USD za buszel, czyli utrzymują się w rejonie 5,70-6,10 USD za buszel, obserwowanym od końcówki listopada poprzedniego roku.

W ostatnich dniach na rynku kukurydzy więcej było sprzedających niż kupujących, głównie za sprawą polepszenia się pogody na terenach uprawy kukurydzy w Ameryce Południowej. Niemniej, dzisiaj ciekawym akcentem na tym rynku są dane z Chin, które pokazały, że w 2021 roku importu kukurydzy do tego kraju znalazł się na poziomie 28,35 mln ton. Oznacza to nie tylko pobicie wcześniejszego rekordu, lecz wzrost aż o 151% w stosunku do wspomnianego rekordu, czyli poziomu importu z 2020 r. Innymi słowy, w 2021 roku Chiny niemal potroiły import kukurydzy w stosunku do roku wcześniejszego, który i tak był pod tym kątem świetny.

Duży import kukurydzy do Chin był w znacznym stopniu efektem problemów z produkcją tego zboża wewnątrz Państwa Środka, które przyczyniły się do rekordowych cen kukurydzy w poprzednim roku. Niemniej, sytuacja się poprawiła, a efekt wzmożonego importu zaczął wyraźnie gasnąć pod koniec 2021 roku. Obecnie nie wspiera już on notowań kukurydzy – aczkolwiek warto pamiętać o tym, że rynek ten, podobnie jak inne rynki towarów rolnych, pozostaje wrażliwy na zmiany pogodowe. Notowania kukurydzy w USA – dane dzienne