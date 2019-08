Planowana transakcja kupna akcji spółki przez PKN Orlen ma pozytywną wartość dla grupy Lotosu i jej akcjonariuszy, ocenił we wtorek na konferencji prasowej prezes Lotosu Mateusz Bonca.

Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r. podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W pierwszym etapie Orlen planuje nabyć 32,99 proc. akcji od Skarbu Państwa. W kolejnym konieczne będzie ogłoszenie wezwania na zakup akcji reprezentujących do 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Lotosu.



PKN Orlen złożył 3 lipca br. wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na przejęcie kontroli nad grupą Lotos. Komisja wszczęła 7 sierpnia szczegółowe postępowanie wyjaśniające ws. oceny planowanego nabycia Lotosu przez PKN Orlen obawiając się, że połączenie to może ograniczyć konkurencję na rynku dostaw paliw oraz na powiązanych rynkach w Polsce i krajach sąsiednich. KE do 13 grudnia 2019 r. ma czas, by ostatecznie ustalić, czy potwierdzą się jej wstępne obawy. Wszczęcie szczegółowego dochodzenia nie przesądza o jego wyniku.



"Uważam, że jest to proces, który ma pozytywną wartość dla grupy Lotosu i dla akcjonariuszy grupy" - powiedział na konferencji prasowej prezes Bonca odnosząc się do planowanej fuzji obu spółek. Zastrzegł przy tym, że jest to jego osobiste zdanie. Wskazał też, że "wiodącym partnerem w dyskusji jest PKN Orlen, który anonsuje zakup udziałów w grupie Lotos od Skarbu Państwa".



Wyjaśnił, że w firmie działa zespół, "który wspiera przygotowanie informacji - zgodnie oczywiście z ograniczeniami prawnymi - do wyceny przez PKN Orlen i do dyskusji koncentracyjnej, którą PKN Orlen otworzył i ona trwa z Komisją Europejską".



"Uważam, że w pewnych segmentach, czy w pewnych częściach rynków, pewnych przemysłach, jednak wielkość ma znaczenie. I widzę zasadnicze synergie inwestycyjne i synergie - nazwijmy to - półproduktowo-surowcowe, które rzeczywiście można realizować" - powiedział.



Dodał, że "cieszą" go deklaracje PKN Orlen o zachowaniu pewnej niezależności grupy Lotos i o chęci inwestowania w nią.



7 sierpnia unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager powiedziała, że proponowane przejęcie Lotosu przez PKN Orlen miałoby wpływ na kilka strategicznie istotnych rynków energii. "Komisja zbada, czy planowane przejęcie doprowadziłoby do ograniczenia konkurencji oraz wyższych cen lub mniejszego wyboru paliw i produktów pokrewnych dla klientów biznesowych i konsumentów końcowych w Polsce i innych państwach członkowskich" - mówiła wówczas.



Komisja "obawia się, że połączenie to może ograniczyć konkurencję w zakresie dostaw paliw oraz konkurencję na powiązanych rynkach w Polsce i krajach sąsiednich". KE wyraża zaniepokojenie, że transakcja może prowadzić do wzrostu cen i mniejszego wyboru dla "klientów biznesowych i konsumentów końcowych kilku produktów, zwłaszcza na stacjach paliw i na lotniskach".



Orlen jest przedsiębiorstwem naftowo-gazowym, właścicielem jednej z dwóch polskich rafinerii oraz rafinerii na Litwie i w Czechach. Prowadzi działalność na rynku hurtowym i detalicznym produktów rafinacji ropy naftowej w Polsce, Austrii, Czechach, Estonii, na Łotwie, Litwie, w Niemczech i na Słowacji. Zajmuje się też poszukiwaniami i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalnością na rynku petrochemicznym.



Lotos to także przedsiębiorstwo naftowo-gazowe, wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, rafineria, gdzie surowiec przerabiany jest na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.



