Prowadzisz firmę? Nie przegap tych informacji

Podatkowy zawrót głowy:

Taka recenzja Polskiego Ładu to nie przesada. Spędza on teraz sen z powiek wielu podatnikom, zarówno na etacie, jak i pracującym “na swoim”. Przed nimi cały rok w nowej rzeczywistości. Jego bilans w rocznym PIT jest trudny do przewidzenia.

Adobe Stock