Przekują ideę w biznes

Młodzi start-upowcy ze wschodnich regionów Polski będą mogli niedługo starać się o wsparcie.

Pod koniec lipca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomi jeden z najważniejszych instrumentów w programie Polska Wschodnia. Jego celem jest powstawanie start-upów w tym makroregionie. Od stycznia twórcy nietuzinkowych koncepcji mogą je zgłaszać do platform startowych działających w kilku miastach — Olsztynie (pod nazwą Start-up Heroes), Puławach (Wschodni Akcelerator Biznesu), Lublinie (Unicorn Hub oraz Idealist) i Rzeszowie (Start in Podkarpackie). Natomiast od kwietnia taką możliwość mają również w Białymstoku (Hub of Talents 2). Ośrodki innowacji we wschodniej Polsce prowadzą partnerstwa składające się m.in. z parków naukowo-technologicznych, instytucji otoczenia biznesu, funduszy venture capital i dużych firm. Według informacji resortu rozwoju od początku roku do platform startowych wpłynęło 1200 pomysłów na nowatorskieprzedsięwzięcia. Najwięcej dotyczy branż IT, ICT, medycyny, zdrowia, turystyki i rolno-spożywczej. Ponad 150 młodych przedsiębiorców korzysta ze wsparcia doradczego platform. Eksperci pomagają im rozwinąć pomysły i przygotować modele biznesowe. Start-upowcy mogą liczyć na pakiet usług informatycznych, inżynieryjnych i marketingowych.