PZU współfinansuje farmy wiatrowe

Chcemy być liderem i promotorem najważniejszej od dziesięcioleci zmiany w polskiej gospodarce, jaką jest transformacja energetyczna, przekonują w PZU. Ubezpieczyciel inwestuje w duże projekty OZE

Według Agencji Rynku Energii w styczniu 2022 r. udział OZE w łącznej mocy zainstalowanej wszystkich źródeł energii elektrycznej w Polsce wyniósł 30,8 proc., a samych elektrowni wiatrowych — blisko 12,7 proc. Udziały odnawialnych źródeł i wiatru w wyprodukowanej energii wyniosły odpowiednio 22 i 15,8 proc. Jak podają Polskie Sieci Elektroenergetyczne, polskie elektrownie w marcu 2022 r. wyprodukowały 16 325,6 GWh energii elektrycznej, z tego 2851,8 GWh (ok. 17 proc.) pochodziło z OZE. Wtedy też największy udział w produkcji energii ze źródeł odnawialnych pochodził z wiatru — 1248,8 GWh. Jak wynika z danych Energy Instrat, 18 maja padł kolejny rekord fotowoltaiki w Polsce. Tego dnia między godziną 12 a 13 średnia moc fotowoltaiki wyniosła niemal 6,6 GW, co odpowiada mocy od 6 do 8 dużych bloków węglowych. Elektrownie biogazowe w marcu 2022 r. wyprodukowały 114,7 GWh. Mniej energii pochodziło z elektrowni wodnych.

Produkcja energii z OZE ma w Polsce bardzo wysoką dynamikę wzrostu, jest więc o co walczyć.

LIDERZY EKOTRANSFORMACJI: Czysta energia wytworzona przez nową farmę wiatrową w Białym Borze będzie w stanie zasilić nawet ponad 100 tys. gospodarstw domowych w województwie zachodniopomorskim mówi dr hab. Beata KozłowskaChyła, prezes PZU. materiały prasowe

Stawiamy na zieloną energię

Firmy, samorządy i organizacje pozarządowe już od lat realizują zieloną strategię energetyczną. Podejmują działania nie tylko w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych, ale także stawiają na jej oszczędzanie, zmniejszanie poboru i efektywniejsze wykorzystanie w procesach produkcyjnych. Ekologicznemu podejściu sprzyjają z jednej strony dekarbonizacyjne regulacje krajowe i europejskie, a z drugiej — dramatycznie rosnące ceny energii pozyskiwanej z węgla i gazu.

Przedsiębiorcy tworzą swoje zakłady z myślą o efektywności energetycznej obiektów, inwestują w „oszczędne” linie technologiczne i zabezpieczają sobie dostęp do energii ze źródeł odnawialnych. Wielu już zbudowało własne instalacje energetyczne, czy to w formie farm wiatrowych, czy też słonecznych, elektrowni wodnych, biogazowych, ekologicznej instalacji cieplnej itp. Znaczny odsetek firm jest w trakcie takich inwestycji, a niemal wszystkie przynajmniej wzięły pod uwagę możliwość ich podjęcia. Cel — zabezpieczenie dostaw zielonej energii, ograniczenie kosztów, budowanie niezależności energetycznej. To ważne zadanie dla spółek z branży OZE, które muszą odpowiedzieć na oczekiwania klientów.

Dobre przykłady

Warta blisko 740 mln zł inwestycja w farmę wiatrową w Białym Borze koło Szczecinka, realizowana przez Mirova oraz Uriel Renovables, weszła w końcową fazę konstrukcyjną — zainstalowano już wszystkie turbiny. Jest to jedna z większych tego typu farm w Polsce, składa się z 42 turbin wiatrowych o łącznej zainstalowanej mocy blisko 145 MW.

W finansowanie budowy farmy włączyło się PZU, dołączając do DNB Bank oraz EKF. Zaangażowanie największego polskiego ubezpieczyciela w ten projekt osiągnęło już 50 mln zł. Z kolei kwota całkowitego zaangażowania PZU w finansowanie budowy elektrowni wiatrowych to już 420 mln zł.

— Jako największy konglomerat finansowy w tej części Europy chcemy być liderem i promotorem najważniejszej od dziesięcioleci zmiany w polskiej gospodarce, jaką jest transformacja energetyczna. Inwestycja w Białym Borze to kolejny przykład zaangażowania Grupy PZU w rozwój sektora energii odnawialnej i tym samym realizacji naszej strategii ESG. Czysta energia wytworzona przez nową farmę wiatrową będzie w stanie zasilić nawet ponad 100 tys. gospodarstw domowych w tej części województwa zachodniopomorskiego — informuje dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Ubezpieczyciel konsekwentnie włącza się także w kolejne projekty inwestycyjne. W tym roku podpisano już umowę finansowania czterech nowych farm wiatrowych w Pruszczu, Markowicach, Wyszkach i Piaskach. Właścicielem inwestycji jest fundusz DIF Capital Partners. Grupa PZU przeznaczy prawie 220 mln zł na budowę 54 turbin o zainstalowanej mocy 108 MW. Farmy będą w stanie wytworzyć w ciągu roku ilość zielonej energii, która mogłaby zasilić 156 tys. gospodarstw domowych.

Projekt realizowany jest przez 4 spółki celowe, których sponsorem jest DIF Capital Partners — globalny fundusz inwestycyjny z Holandii aktywnie działający w sektorze odnawialnych źródeł energii na całym świecie. Finansowanie przedsięwzięcia, oprócz PZU (216,7 mln zł), zapewniają DNB Bank i Santander Bank Polska, a łączna kwota senioralnego finansowania terminowego wynosi 475 mln zł.

— Grupa PZU wspiera najważniejszą od dziesięcioleci zmianę w polskiej gospodarce, jaką jest transformacja energetyczna. Wraz z najnowszą inwestycją przeznaczyliśmy już blisko 420 mln zł na rozwój lądowej energetyki wiatrowej, a kolejnych 300 mln zł ulokowaliśmy w obligacjach powiązanych z ratingiem ESG. Zachęcamy również naszych klientów i partnerów biznesowych do zielonej energii, m.in. oferując im unikatowe na rynku ubezpieczenia instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych — mówi Beata Kozłowska-Chyła.

Zaangażowanie Grupy PZU na rzecz rozwoju zielonej energii to element realizacji jej strategii ESG na lata 2021-2024 „Rozwój w równowadze”.

PZU przystąpił też do szerokiego porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Strategia zakłada także osiągnięcie przez PZU neutralności klimatycznej do 2024 r. By ten cel osiągnąć, spółki z Grupy PZU docelowo będą korzystały wyłącznie z zielonej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. W dalszej perspektywie, do 2030 r., jeszcze mocniej zmniejszą własny ślad węglowy (m.in. poprzez systematyczną rozbudowę floty aut hybrydowych i elektrycznych) oraz rozpoczną redukcję emisji w całym łańcuchu współpracujących dostawców.

Instrumenty finansowe dla OZE

W ramach wspierania transformacji energetycznej polskiej gospodarki PZU wdrożył nowatorskie na polskim rynku ubezpieczenia przeznaczone specjalnie dla indywidualnych i korporacyjnych właścicieli urządzeń oraz instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych.

Do unikalnych ubezpieczeń dla klientów korporacyjnych należą polisy PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca, chroniące elektrownie wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne na wypadek awarii, uszkodzeń czy zniszczeń. Zabezpieczają również klientów przed odpowiedzialnością cywilną i utratą zysku spowodowaną szkodami materialnymi.

— Energia z odnawialnych źródeł to nasza przyszłość. Produkty chronią mienie i OC klientów korporacyjnych w fazie eksploatacyjnej. Zostały tak przygotowane, abyśmy mogli elastycznie odpowiadać na najbardziej wymagające zapytania ofertowe — tłumaczy Jakub Sajkowski, dyrektor zarządzający ds. klienta korporacyjnego w PZU.

Obie polisy chronią zarówno urządzenia odpowiedzialne bezpośrednio za generowanie energii (w przypadku oferty PZU Energia Wiatru: gondole, wieże, fundamenty, okablowanie wewnętrzne, a w PZU Energia Słońca: panele fotowoltaiczne, ich konstrukcję, okablowanie wewnętrzne, inwertery) oraz całą infrastrukturę towarzyszącą: magazyny energii, podziemne przyłącza kablowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne, linie światłowodowe, urządzenia wyprowadzające moc do sieci elektroenergetycznej, jak i infrastrukturę pomocniczą: ogrodzenia, oświetlenie, systemy dozoru, drogi wewnętrzne, budynki stacji i rozdzielni wraz z wyposażeniem.

TFI PZU wprowadził natomiast do oferty funduszy pasywnych fundusz PZU Akcje Sektora Zielonej Energii, pozwalający każdemu inwestować w indeks wiodących na świecie spółek z branży OZE.