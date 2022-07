Ropa w USA mocno w dół

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 102,22 USD, niżej o 1,80 proc.

Brent na ICE w dostawach na IX wyceniana jest po 105,41 USD za baryłkę, w dół o 1,58 proc.

W Chinach rośnie liczba notowanych nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Co najmniej sześć miast i wiele regionów rozszerzyło covidowe restrykcje. Dotyczą one około 30 milionów mieszkańców Chin.

W Szanghaju, w którym przez wiele tygodni obowiązywały blokady związane z epidemią koronawirusa, zanotowano ostatnio 60 nowych przypadków zakażenia wobec niemal zera jeszcze tydzień temu. To wzmaga na rynkach obawy, że po "brutalnym" wcześniejszym 2-miesięcznym lockdownie w tym mieście znów zostaną wprowadzone ograniczenia.

Inne chińskie metropolie również nakładają restrykcje, zamykają lokale rozrywkowe i zawieszają usługi gastronomiczne. W mieście Xi'an, gdzie zanotowano 40 nowych zakażeń koronawirusem, władze zdecydowały o wcześniejszym zamknięciu szkół na wakacje. Spada liczba pasażerów w metrze.

Tymczasem na rynkach rosną obawy o kondycję amerykańskiej gospodarki w czasie zaostrzania polityki pieniężnej przez Fed, co może wyraźnie osłabić wzrost gospodarczy.

W tym tygodniu w USA zostanie podany wskaźnik CPI za czerwiec, a analitycy spodziewają się jego wzrostu do nowego rekordowego poziomu 8,8 proc., co może skłonić Fed do większych podwyżek kosztu pieniądza.