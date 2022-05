Rower sam się zaparkuje… pod ziemią

Od 6 maja warszawiacy mogą zostawiać swoje jednoślady na automatycznym parkingu podziemnym w Fabryce Norblina na Woli. Aby z niego skorzystać, należy zainstalować aplikację Fabryki Norblina, zarejestrować się i wygenerować PIN do obsługi windy. System pomieści 96 jednośladów. Do końca maja korzystanie z parkingu jest bezpłatne.

materiały prasowe

Automatyczne podziemne parkingi rowerowe są popularne w Hiszpanii, Szwajcarii, Singapurze czy Izraelu. Niedawno taki system wdrożono w Warszawie. To pierwsza tego typu inwestycja w Polsce. Podziemny parking rowerowy w Fabryce Norblina jest ogólnodostępny i całodobowy. Można w nim bezpiecznie przechowywać jednoślady i wyposażenie, np. kask, koszyk czy bagaże. Obsługa parkingu jest w pełni zautomatyzowana i niezwykle prosta. System jest uruchamiany za pomocą panelu na stacji dokującej, który przywołuje pojedynczą kabinę. Można w niej umieścić rower i pozostałe przedmioty, które w szczelnie zamkniętym boksie zjeżdżają na wielopoziomowy parking podziemny. Cała operacja zajmuje niecałe 15 sekund. Odebranie jednośladu jest równie szybkie.

materiały prasowe

Na razie korzystanie z systemu jest bezpłatne, a od czerwca opłata za godzinę przechowywania roweru wyniesie 1 zł. Będzie jej można dokonać wyłącznie przez płatności mobilne w aplikacji Fabryki Norblina.

– Z ogromną radością udostępniamy mieszkańcom stolicy ten niezwykły parking rowerowy. Warszawa ma najdłuższą w Polsce sieć ścieżek liczącą ponad 700 km i ta liczba z roku na rok wciąż rośnie. Polacy robią coraz wyraźniejszy zwrot ku bardziej ekologicznym środkom komunikacji – mówi Kinga Nowakowska, dyrektor operacyjna w Grupie Capital Park.

Parking znajduje się od strony ul. Prostej między dwoma zabytkowymi budynkami: Halą Odlewni i dawnym Laboratorium Metaloznawczym, w którym dziś działa klub muzyczny Piano Bar. Tuż obok niego usytuowano samoobsługową stację do naprawy rowerów. Jej zewnętrzna obudowa koresponduje wizualnie z fabrycznym otoczeniem. Częściowe przeszklenie konstrukcji pozwala obserwować działanie mechanizmu i nawiązuje do pracy odrestaurowanych maszyn fabrycznych wypełniających cały kompleks. Autorem projektu jest firma Ma-Sistemas z Hiszpanii, której koncept podziemnego parkingu rowerowego Biceberg zrealizowano już m.in. w Barcelonie i Saragossie.

materiały prasowe

Na terenie Fabryki Norblina jest dostępnych także 12 zewnętrznych stojaków, do których można przypiąć po dwa rowery. Do końca maja ich liczba wzrośnie do 22, co umożliwi zaparkowanie 44 jednośladów. Dodatkowych 200 miejsc dla rowerów jest przeznaczonych dla pracowników najemców kompleksu, którzy mają do dyspozycji także infrastrukturę towarzyszącą: szatnie, prysznice i stację napraw.