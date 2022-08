Rubel zyskał 0,7 proc., docierając do poziomu 61,67 w stosunku do euro, wcześniej pokonując tygodniowe maksimum wynoszące 61,60. Rosyjska waluta stała się także o 0,3 proc. mocniejsza w stosunku do dolara, dochodząc do pułapu 60,72 .

Rubel jest w tym roku najlepiej prosperującą walutą na świecie za sprawą kontroli kapitału i oczekuje się, że wkrótce znajdzie większe wsparcie ze strony płatności podatkowych na koniec miesiąca, które zwykle skłaniają firmy skoncentrowane na eksporcie do konwersji części swoich przychodów w walutach obcych.