Rząd szykuje zmiany w CEPiK

W skierowanym do prac parlamentarnych projekcie ustawy o kradzieży tożsamości rząd zawarł autopoprawkę dotyczącą zmian w Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów (CEPiK). Ich celem jest zniesienie biurokratycznych obowiązków kierowców i właścicieli pojazdów.

Regulacja zakłada m.in zmianę przepisów dotyczących karania finansowego właścicieli pojazdów za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu. Autopoprawka zakłada zastąpienie tego obowiązku innym — rejestracją pojazdu. Jego właściciel będzie miał 30 dni od dnia nabycia na złożenie wniosku o rejestrację (przedsiębiorcy handlujący autami będą mieli 90 dni). Autopoprawka wprowadza karę pieniężną w wysokości 500 zł dla właściciela pojazdu, który nie dopełni obowiązku rejestracji, oraz 250 zł dla osoby, która nie zawiadomiła starosty o zbyciu pojazdu (1 tys. zł dla firm zajmujących się handlem samochodami). Autopoprawka wprowadza też alternatywną możliwość kontroli wjazdu do strefy czystego transportu (SCT). Obecnie przepisy przewidują bezwzględny obowiązek oklejania szyby samochodu nalepkami uprawniającymi do wjazdu. Oznacza to, że pojazd uprawniony do wjazdu do takiej strefy w różnych gminach może mieć wiele nalepek. To zdaniem legislatorów istotne utrudnienie dla kierujących — muszą bowiem w każdej gminie kupić inną nalepkę. Propozycja zakłada, że samorządy planujące wprowadzić SCT same będą decydować o sposobie prowadzenia kontroli: opartej na systemie nalepkowym lub za pomocą systemów automatycznego czytania tablic na podstawie danych pobieranych z CEPiK.

Kolejną zmianą jest automatyczne wyrejestrowywanie aut. Z analizy CEPiK wynika, że wiele pojazdów figurujących w ewidencji faktycznie już nie istnieje i nie porusza się po drogach. Mimo to nie ma podstaw prawnych, które pozwoliłyby na ich wyrejestrowanie. W związku z tym rząd chce wygaszać decyzje o rejestracji pojazdów wydanych przed 14 marca 2005 r., w przypadku których właściciele nie przeprowadzali badań technicznych i nie wykupywali OC przez okres co najmniej 10 lat. Pojazdy, wobec których decyzja o rejestracji wygasła, będzie można ponownie zarejestrować po opłaceniu OC i przeprowadzeniu badań technicznych.

Rząd chce także wprowadzić możliwość natychmiastowego elektronicznego zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego bez konieczności czekania na odbiór fizycznego dokumentu w starostwie.

Auropoprawka ma też ułatwić dostęp obywateli do informacji zgromadzonych w ogólnopolskiej bazie danych o umowach ubezpieczenia komunikacyjnego prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dane będą dostępne m.in za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Umożliwi to łatwy dostęp do informacji o umowach ubezpieczeń komunikacyjnych z zachowaniem uwierzytelnienia użytkownika. Dzięki temu np. uczestnicy wypadku lub kolizji będą mogli w łatwy sposób sprawdzić umowy uczestników zdarzenia i podjąć działania niezbędne do wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń — tłumaczą autorzy projektu.

Plany zakładają, że zmiana przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2024 r