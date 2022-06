"Chcemy, aby Bogdanka była dalej spółką giełdową. Skarb Państwa zamierza kupić tę część, która jest dzisiaj w dyspozycji Enei” - powiedział Sasin dziennikarzom na Kongresie 590.

Jacek Sasin, fot. Wojtek Górski/FORUM

„Podpisaliśmy dopiero list intencyjny, to dopiero początek procesu" - dodał, pytany, kiedy transakcja mogłaby dojść do skutku. „Myślę, że w tym roku to się pewnie nie uda” - ocenił wicepremier. Zaznaczył, że w perspektywie przyszłego roku transakcja jest już jak najbardziej realna.

18 czerwca Enea podpisała ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez państwo 21.962.189 akcji w spółce Lubelski Węgiel "Bogdanka", stanowiących 64,57 proc. akcji w kapitale zakładowym. List obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.