Schłodzenie w mieszkaniówce łaskawe dla bogatych

W II kwartale 2022 r. udzielono niespełna 38,4 tys. kredytów mieszkaniowych, o 43,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłym roku – wynika z raportu AMRON-SARFiN. Ich wartość wyniosła ponad 13,5 mld zł - to ponad 20 proc. (prawie o 3,4 mld zł) mniej niż w I kw. i blisko 39 proc. niż przed rokiem. Średnia wartość kredytu mieszkaniowego utrzymuje się na poziomie ok. 350 tys. zł.

Wyraźnie zmalał przy tym udział kredytów udzielanych z wysokim wskaźnikiem LtV (dług do wartości), a z niższym wzrósł. W przypadku kategorii LtV od 80 proc. w górę spadł o 7,60 pkt proc. - do 18,91 proc. Zdaniem analityków Amronu to dowód, że z rynku odchodzą klienci, którzy nie są w stanie zgromadzić minimum 20 proc. wkładu własnego. Rośnie natomiast udział kupujących, dla których kredyt jest tylko dodatkiem.

Wskaźniki charakteryzujące branżę budowlaną przeczą ochłodzeniu na rynku. Inwestorzy (przede wszystkim deweloperzy) rozpoczęli w II kw. 2022 r. budowę 66,4 tys. mieszkań, o 24,65 proc. więcej niż w I kw., a na prawie 93 tys. (plus 19,3 proc.) uzyskali pozwolenia na budowę. Wynik ten, zdaniem analityków Amronu, nie odzwierciedla jednak koniunktury, lecz jest skutkiem ucieczki przed mniej korzystnymi przepisami ustawy deweloperskiej, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca.

Na niektórych rynkach drugi kwartał przyniósł wzrost średnich cen mieszkań, na innych spadek, który jednak nie oznaczał obniżki na rynku nieruchomości, lecz wynikał ze struktury obrotu (do sprzedaży trafiały tańsze typy mieszkań). Największy wzrost średniej ceny nominalnej zanotowano w Łodzi (4,78 proc.) i we Wrocławiu (4,77 proc.). Natomiast w Warszawie i Poznaniu ceny spadły odpowiednio o 1,17 proc. i o 2,01 proc. Zdaniem analityków Amronu w kolejnych okresach nastąpi spowolnienie wzrostu cen mieszkań i spadek wolumenu obrotów.

Na rynku najmu średni czynsz wzrósł we wszystkich badanych lokalizacjach, jednak dynamika była znacznie niższa niż w I kw. Najmocniej stawki urosły w Poznaniu (o 5,57 proc.), nieco mniej w Katowicach (o 4,28 proc.). Średni czynsz najmu mieszkania w Warszawie w II kw. wyniósł 2087 zł i był wyższy od notowanego kwartał wcześniej o 45 zł, czyli 2,2 proc.