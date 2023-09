Sektor usług w Chinach nadal się rozwija, ale zdecydowanie spowalnia

Chińskie sektor usług nadal się rozwija, jednak tempo jego wzrostu systematycznie spada i w sierpniu było najwolniejsze w tym roku. Wraz z kurczeniem się sektora przemysłowego budzi to uzasadnione obawy o rozwój drugiej pod względem wielkości gospodarki świata.

Zgodnie z prywatnym badaniem Caixin/S&P Global, w sierpniu 2023 r. indeks PMI dla usług w Chinach spadł do 51,8 pkt z 54,1 pkt w lipcu. I choć zszedł do najniższego poziomu w tym roku, udało się mu jednak pozostać powyżej progu 50 pkt oddzielającego ekspansję od kurczenia się danego segmentu gospodarki. Sierpniowy poziom wskaźnika okazał się przy tym niższy niż oczekiwał rynek. Mediana prognoz ekonomistów zakładała bowiem spadek jedynie do 53,6 pkt.

Tymczasem złożony wskaźnik PMI Caixin/S&P, obejmujący zarówno działalność produkcyjną, jak i usługową, osłabił się do 51,7 pkt z 51,9 w lipcu, co oznacza ósmy z rzędu miesiąc wzrostu, jednak najsłabszy od stycznia.

Według Caixin Services PMI wzrost nowych zamówień w sektorze usług był niższy od średniej odnotowanej dotychczas w 2023 r., częściowo ze względu na słabszy popyt zagraniczny.

Dzisiejszy odczyt potwierdza analogiczne oficjalne dane z zeszłego tygodnia, pokazujące, że sektor usług utrzymuje tendencję spadkową. Wskaźnik opracowywany przez Caixin koncentruje się na mniejszych firmach w porównaniu z oficjalnym PMI, a równocześnie ten drugi obejmuje większą liczbę ankietowanych podmiotów.

Część ekonomistów podziela obawy o kondycję chińskiej gospodarki twierdząc, że zbliża się ona do końca ożywienia w sektorze usług, odpowiadającym za gros PKB Państwa Środka. Podkreślają, że chińskie władze oraz bank centralny będą musiały podjąć konkretne decyzje odnośnie wsparcia gospodarki, którą dopadła poważna zadyszka po udanym początku roku.