Silny dolar wpływa na złotego

Polska waluta traci w poniedziałek rano wraz z innymi, a powodem nie są bynajmniej czynniki lokalne. To silny dolar na szerokim rynku napędzany oczekiwaniami, co do tempa podwyżek stóp procentowych przez Fed oraz niepokojące informacje z Chin. Tamtejsze władze zdecydowały o wprowadzeniu lockdownu w Szanghaju, co pokazuje, że pandemia COVID może być dla Chin w najbliższych tygodniach sporym problemem. Te informacje już doprowadziły do sporej nerwowości na rynku surowców, co może pociągnąć za sobą inne bardziej ryzykowne aktywa.

W zeszłym tygodniu w pewnym momencie złoty tracił wyraźnie na wartości, co próbowano przypisywać zapowiedziom kolejnych zmian podatkowych w Polskim Ładzie (impuls fiskalny w niewłaściwym momencie?), a także zmianom w rządzie (odwołanie ministra Nowaka), ale w piątek polska waluta odrobiła część strat (głównie na fali informacji z Ukrainy - wypowiedź rosyjskiego generała sugerująca, że wojna może ograniczyć się do Donbasu).