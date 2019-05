Spadki indeksów GPW, w WIG20 najwięcej stracił Tauron

W środę indeksy na GPW zniżkowały. W gronie blue chipów najsilniej poszły w dół Tauron, PGNiG i PGE.

Na środowym zamknięciu WIG20 spadł 0,3 proc. do 2.187,45 pkt., WIG zniżkował 0,1 proc. do 56.870,63 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,6 proc. do 3.938,94 pkt., a sWIG80 stracił 0,3 proc. do 11.560,02 pkt.



Obroty na GPW wyniosły 940 mln zł, z czego 936 mln zł przypadło na spółki z WIG20.



Około godz. 17.20 niemiecki indeks DAX traci 1,4 proc., a S&P500 zniżkuje 0,6 proc.



W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: Tauron – w dół o 5,5 proc., PGNiG - spadek o 3,6 proc. i PGE - zniżka o 3,5 proc.



Akcje Tauronu po serii pięciu spadkowych sesji z rzędu pogłębiły historyczne minimum – kurs od początku roku stracił ok. 28 proc.



Spółka PGE po wtorkowej sesji opublikowała wyniki za I kwartał 2019 r. Zysk netto grupy wyniósł 585 mln zł wobec 935 mln zł rok wcześniej. Wynik był zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.



W ciągu środowych notowań prezes zarządu PGE Henryk Baranowski powiedział, że „gdy na rynek trafią aktywa ciepłownicze wystawione przez Tauron lub CEZ, wówczas PGE zastanowi się, czy stanowią one dla grupy wartość dodatnią”.



W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: PZU – o 1,7 proc., Santander Bank Polska – o 1,5 proc. i Pekao – o 1,4 proc.



Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się: Braster – spadek o 16,5 proc., Livechat – w dół o 5,1 proc, GTC – zniżka o 4,4 proc., i Playway – strata o 4,3 proc. Spadła również cena Elektrobudowy – o 3,2 proc., i Grupy Azoty – o 2,0 proc.



Elektrobudowa poinformowała we wtorek o zawarciu z instytucjami finansującymi – Bankiem Handlowym, mBankiem, ING Bankiem Śląskim, Haitong Bankiem oraz BNP Paribas – umowy w sprawie finansowania działalności spółki. Przez poprzednie trzy sesje kurs Elektrobudowy wzrósł o niespełna 30 proc.



Grupa Azoty poinformowała w trakcie sesji w środę, że zarząd spółki podjął uchwałę o objęciu akcji w planowanej emisji ZCh Police w drodze realizacji prawa poboru lub objęcia akcji nieobjętych przez inwestorów w ramach oferty z prawem poboru.



Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się: Amrest – wzrost o 3,0 proc., Millennium Bank – w górę o 2,5 proc., a także Arctic Paper – zwyżka o 2,4 proc.



Arctic Paper poinformował we wtorek o naruszeniu w pierwszym kwartale 2019 roku wskaźnika długu netto/EBITDA dotyczącego obligacji serii A wyemitowanych w 2016 roku. Wartość emisji wyniosła 100 mln zł, ale spółka już spłaciła 18 mln zł.



W trakcie środowej sesji prezes zarządu Arctic Paper Michał Jarczyński poinformował, że widzi „duże szanse” na uniknięcie kowenantów w drugim kwartale.