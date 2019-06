Start-up skupi mieszkania

SonarHome, najmłodsze dziecko twórcy Allani, finansują Market One Capital, założyciele Brainly i Maciej Noga z Pracuj.pl

„Sprzedaj mieszkanie szybko i bezstresowo. W 48h otrzymasz rynkową ofertę kupna za gotówkę” — zachęca na stronie internetowej SonarHome. Start-up Mateusza Romanowskiego — założyciela i byłego prezesa spółki Allani, przejętej w 2015 r. przez Wirtualną Polskę — po miesiącach przygotowań i analiz rynkowych odkrywa karty i przystępuje do działania. SonarHome przyjał strategię podobną m.in. do amerykańskiego start-upu OpenDoor. W przekonaniu, że pomysł jest dobry, utwierdza go fakt, że tę samą niszę rynkową zaczyna eksplorować także Zillow — gigant wśród internetowych portali nieruchomościowych. Idea biznesu wydaje się prosta: spółka będzie kupować mieszkania na rynku wtórnym, na początek w Warszawie, w razie potrzeby odświeżać lub remontować, a następnie odsprzedawać z zyskiem. Liczy na sprzedających, którym zależy na szybkiej transakcji (według raportu Metrohouse we wrześniu średni czas sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych w stolicy wynosił 140 dni). SonarHome stawia na automatyzację procesów pozyskiwania klientów i wstępnej wyceny nieruchomości. Przenosi je do przestrzeni online za pomocą własnego narzędzia IT bazującego na uczeniu maszynowym. Założyciel start-upu liczy, że w przyszłości technologia będzie decydować o opłacalności transakcji (określenie stanu technicznego i prawnego nieruchomości pozostanie w gestii pracownika firmy).